Минздрав разрешил привлекать студентов медвузов к тестированию на коронавирус

«Допускается к привлечению к оказанию медицинской помощи лиц с высшим медицинским образованием, а также лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более (по специальности «Сестринское дело» в объеме двух курсов и более), после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов)» — говорится в тексте документа.