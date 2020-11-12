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Минздрав разрешил привлекать студентов медвузов к тестированию на коронавирус

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Студенты медицинских вузов третьего курса включительно и старше могут вместе с бригадами скорой помощи выезжать на вызов к пациентам с коронавирусом для помощи в их «эвакуации» или в сборе биоматериалов для анализов. Соответствующие изменения в приказ «О временном порядке организации работы медорганизаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции», внесенные Минздравом России, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Допускается к привлечению к оказанию медицинской помощи лиц с высшим медицинским образованием, а также лиц, освоивших образовательную программу высшего медицинского образования в объеме трех курсов и более (по специальности «Сестринское дело» в объеме двух курсов и более), после прохождения обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам (не менее 36 часов)» — говорится в тексте документа.

Кроме того, Минздрав рекомендовал руководителям регионов обеспечить медицинские организации необходимыми помещениями и оборудованием для дистанционной работы врачей с амбулаторными пациентами, в том числе — с применением телемедицины.

Сегодня второй раз за все время пандемии суточный прирост числа россиян с выявленным коронавирусом превысил 21 000, составив 21 608. Рекордное число заболевших было зафиксировано 9 ноября — 21 798. Общее количество граждан с COVID-19 достигло 1 858 568. Из них 1 388 168 выздоровели, 32 032 умерли, еще 438 368 переживают активную стадию заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных