Минздрав увеличил тарифы на лечение пациентов с внебольничной пневмонией
Минздрав увеличил в два раза стоимость ведения в больнице пациента с внебольничной пневмонией, сообщил глава министерства Михаил Мурашко на встрече с депутатами Госдумы.
«Пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации в зависимости от степени тяжести, в том числе, по сравнению с предыдущими периодами, внебольничная пневмония, стоимость ведения пациента увеличена в два раза», — сказал Мурашко. Помимо этого, ведомство создало федеральные реанимационные консультативные центры, которые отслеживают пациентов, находящихся в критических состояниях, подчеркнул глава Минздрава.
По данным оперативного штаба на 11 ноября, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, умерли 432. 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. Днем ранее было зафиксировано рекордное число заболевших – 21 798. За весь период выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, умерли 31 593.