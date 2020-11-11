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Минздрав увеличил тарифы на лечение пациентов с внебольничной пневмонией

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Минздрав увеличил в два раза стоимость ведения в больнице пациента с внебольничной пневмонией, сообщил глава министерства Михаил Мурашко на встрече с депутатами Госдумы.

«Пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации в зависимости от степени тяжести, в том числе, по сравнению с предыдущими периодами, внебольничная пневмония, стоимость ведения пациента увеличена в два раза», — сказал Мурашко. Помимо этого, ведомство создало федеральные реанимационные консультативные центры, которые отслеживают пациентов, находящихся в критических состояниях, подчеркнул глава Минздрава.

По данным оперативного штаба на 11 ноября, в России за последние сутки зарегистрирован 19 851 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 616 человек, умерли 432. 10 ноября оперативный штаб сообщал о регистрации 20 977 случаев заражения. Днем ранее было зафиксировано рекордное число заболевших – 21 798. За весь период выявлено 1 836 960 случаев COVID-19, умерли 31 593.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных