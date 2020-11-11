Минздрав увеличил тарифы на лечение пациентов с внебольничной пневмонией

«Пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации в зависимости от степени тяжести, в том числе, по сравнению с предыдущими периодами, внебольничная пневмония, стоимость ведения пациента увеличена в два раза», — сказал Мурашко. Помимо этого, ведомство создало федеральные реанимационные консультативные центры, которые отслеживают пациентов, находящихся в критических состояниях, подчеркнул глава Минздрава.