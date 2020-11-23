Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым отозвали иск о моральном вреде

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, произошедшее на Смоленской площади в столице 8 июня. Тогда актер выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого был Захаров. Следствие установило, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Захаров скончался от полученных травм на следующий день. 22 октября после того, как Ефремов выплатил компенсацию родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил его приговор до 7,5 лет лишения свободы. 10 ноября стало известно, что актер будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.