Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым отозвали иск о моральном вреде
Родственники водителя автофургона Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказались от иска о возмещении морального вреда, поэтому Хамовнический суд Москвы прекратил производство по данному делу, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«Вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска», — говорится в сообщении.
Иски к Ефремову предъявили вдова погибшего водителя, его брат и младший сын, сообщал ТАСС накануне. Ранее в рамках заседания по уголовному делу в первой инстанции актер выплатил потерпевшим по 200 000 руб. Однако позже они потребовали с него по 1 млн руб. и возмещения затрат на похороны. 21 октября адвокат артиста Роман Филиппов рассказал, что актер перевел им 3 млн руб. Тем не менее после этого родственники Захарова не отозвали иски из Хамовнического суда, так как Ефремов не заплатил еще 111 000 руб., потраченные на похороны.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, произошедшее на Смоленской площади в столице 8 июня. Тогда актер выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого был Захаров. Следствие установило, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Захаров скончался от полученных травм на следующий день. 22 октября после того, как Ефремов выплатил компенсацию родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил его приговор до 7,5 лет лишения свободы. 10 ноября стало известно, что актер будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.