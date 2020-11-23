Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Газета
Общество

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым отозвали иск о моральном вреде

Ведомости

Родственники водителя автофургона Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказались от иска о возмещении морального вреда, поэтому Хамовнический суд Москвы прекратил производство по данному делу, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«Вынесено определение о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска», — говорится в сообщении.

Иски к Ефремову предъявили вдова погибшего водителя, его брат и младший сын, сообщал ТАСС накануне. Ранее в рамках заседания по уголовному делу в первой инстанции актер выплатил потерпевшим по 200 000 руб. Однако позже они потребовали с него по 1 млн руб. и возмещения затрат на похороны. 21 октября адвокат артиста Роман Филиппов рассказал, что актер перевел им 3 млн руб. Тем не менее после этого родственники Захарова не отозвали иски из Хамовнического суда, так как Ефремов не заплатил еще 111 000 руб., потраченные на похороны. 

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, произошедшее на Смоленской площади в столице 8 июня. Тогда актер выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого был Захаров. Следствие установило, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Захаров скончался от полученных травм на следующий день. 22 октября после того, как Ефремов выплатил компенсацию родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил его приговор до 7,5 лет лишения свободы. 10 ноября стало известно, что актер будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее по теме: Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных