Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области
Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Владимира Васильева.
«В четвертую исправительную колонию (будет направлен)», — сказал Васильев. По его словам, сегодня Ефремов был доставлен в СИЗО-3 в Белгороде и помещен на 20-дневный карантин. Актеру сегодня исполнилось 57 лет.
Ранее Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр. Он также высказывал желание отправиться в колонию в Чувашии, где его корни.
8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП. Авария произошла на Смоленской площади Москвы 8 июня. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель фургона Сергей Захаров скончался от полученных травм на следующий день. По данным следствия, в момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
22 октября, после того как Ефремов выплатил штраф родственникам погибшего, Мосгорсуд смягчил артисту наказание до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.