Попова призвала сделать обязательными рекомендации бизнесу по коронавирусу
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать обязательными методические рекомендации по работе бизнеса в условиях распространения коронавируса. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я бы хотела попросить вашего, уважаемый Михаил Владимирович, поручения, для того, чтобы методические рекомендации стали требованиями, которые будут обязательны для исполнения», – сказала Попова. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.
Глава ведомства подчеркнула, что максимальная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией фиксируется у лиц трудоспособного возраста – от 30 до 64 лет – и преимущественно работающих.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.