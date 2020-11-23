Попова призвала сделать обязательными рекомендации бизнесу по коронавирусу

«Я бы хотела попросить вашего, уважаемый Михаил Владимирович, поручения, для того, чтобы методические рекомендации стали требованиями, которые будут обязательны для исполнения», – сказала Попова. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.