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Попова призвала сделать обязательными рекомендации бизнесу по коронавирусу

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина сделать обязательными методические рекомендации по работе бизнеса в условиях распространения коронавируса. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я бы хотела попросить вашего, уважаемый Михаил Владимирович, поручения, для того, чтобы методические рекомендации стали требованиями, которые будут обязательны для исполнения», – сказала Попова. Она напомнила, что весной Роспотребнадзор подготовил около 40 таких методических рекомендаций, однако далеко не всех их соблюдают.  

Глава ведомства подчеркнула, что максимальная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией фиксируется у лиц трудоспособного возраста – от 30 до 64 лет – и преимущественно работающих.

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявлены рекордные 25 173 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502.

Ранее по теме: В России за сутки выявили рекордные 25 173 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных