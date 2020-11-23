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В России за сутки выявили рекордные 25 173 новых случаев коронавируса

Умер 361 человек
Наталья Иванкина
Евгений Разумный / Ведомости

В течение последних суток в России коронавирус обнаружен у 25 173 человек, следует из статистики оперштаба. Показатель впервые за все время пандемии превысил порог в 25 000. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502. Из них скончались 36 540, до сих пор не вылечились 466 517. Остальные 1 611 445 выздоровели.

Предыдущий рекорд по числу заразившихся был установлен 21 ноября — 24 822. Ранее, 22 ноября, суточный прирост количества россиян с выявленным коронавирусом составил 24 581.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 6866 человек, скончался 71 пациент. В целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у 560 579 жителей столицы — это самое большое количество среди всех регионов России. Из них умерли 8379 человек, выздоровели 410 641.

Также в список регионов-лидеров страны по суточному приросту числа заразившихся входят Санкт-Петербург (+2926), Московская область (+971), Нижегородская (+447) и Свердловская области (+389). Во всех из них, кроме Нижегородской области, сегодняшние показатели количества заболевших COVID-19 являются рекордными.

В целом в Подмосковье коронавирусом заразись 103 773 человека. В Санкт-Петербурге — 100 864. В Нижегородской и Свердловской областях — 51 280 и 43 612 россиян соответственно.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире среди всех стран по числу жителей с выявленным коронавирусом. Она уступает в антирейтинге США, где COVID-19 заболели более 12 млн граждан, а также Индии (9,1 млн), Бразилии (6 млн) и Франции (2,1 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных