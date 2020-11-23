В России за сутки выявили рекордные 25 173 новых случаев коронавируса

В течение последних суток в России коронавирус обнаружен у 25 173 человек, следует из статистики оперштаба. Показатель впервые за все время пандемии превысил порог в 25 000. Выздоровели при этом 16 002 человека, умер 361 пациент. Общее число жителей страны, заболевших COVID-19, достигло 2 114 502. Из них скончались 36 540, до сих пор не вылечились 466 517. Остальные 1 611 445 выздоровели.