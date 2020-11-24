Голикова назвала регионы с критичной ситуацией с койками в больницах
В шести регионах России занято более 90% коек для зараженных коронавирусом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
«Наиболее критичная ситуация в шести регионах, где занятость коек составляет более 90%. Это Ивановская область – 92%, Орловская область – 92,7%, Республика Коми – 90,6%, Мордовия – 92,1%, Республика Крым – 93,6% и город Санкт-Петербург – 90,3%», — сообщила Голикова.
По данным на 23 ноября, в России было занято 78,2% коек для пациентов с коронавирусом. В 43 регионах России этот показатель выше, добавила Голикова. По ее словам, в целом в стране занято 78,2% мест в больницах для заразившихся коронавирусом развернуто более 274 тыс. коек, из которых 150 тыс. оснащены подачей кислорода, свыше 31 тыс. — аппаратами искусственной вентиляции легких.
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, сообщила вице-премьер. Несмотря на то что рост числа заболевших стабилизировался в 29 регионах, в 19 из них суточный прирост держится на высоком уровне, отметила она.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 24 ноября, в России зарегистрировано более 2,1 млн случаев заражения. Более 1,6 млн пациентов выздоровели, более 37 000 — скончались от коронавируса. За сутки было выявлено 24 326 случаев заражения вирусом. 491 пациент скончался. Это новый антирекорд суточной смертности.