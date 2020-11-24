Голикова назвала регионы с критичной ситуацией с койками в больницах

По данным на 23 ноября, в России было занято 78,2% коек для пациентов с коронавирусом. В 43 регионах России этот показатель выше, добавила Голикова. По ее словам, в целом в стране занято 78,2% мест в больницах для заразившихся коронавирусом развернуто более 274 тыс. коек, из которых 150 тыс. оснащены подачей кислорода, свыше 31 тыс. — аппаратами искусственной вентиляции легких.