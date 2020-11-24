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Минздрав оценил уровень летальности от коронавируса в России

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Уровень летальности от COVID-19 в России составил 1,7%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минздрава Олега Гриднева.

«Летальность по Российской Федерации составляет 1,7%», — сказал Гриднев на координационном совете уполномоченных по правам человека, отметив, что избыточная смертность может быть связана с причинами, не связанными с коронавирусом. По его словам, в период пандемии число обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами и хроническими заболеваниями сократилось.

При этом с марта 2020 г. отмечается снижение посещаемости отделений неотложной помощи на 50%, а пациенты с хроническими заболеваниями стали на 30-50% реже посещать врачей.

Гриднев также заявил, что пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. «В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19», — цитирует ТАСС Гриднева.

По данным оперативного штаба на 24 ноября, общее количество летальных исходов от COVID-19 в России составило 37 031. За последние сутки было зафиксировано рекордное число летальных исходов — 491. Коронавирус был обнаружен у 24 326 человек, выздоровели 23 226. Всего в России за время пандемии COVID-19 выявили у 2 138 828 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных