Минздрав оценил уровень летальности от коронавируса в России

«Летальность по Российской Федерации составляет 1,7%», — сказал Гриднев на координационном совете уполномоченных по правам человека, отметив, что избыточная смертность может быть связана с причинами, не связанными с коронавирусом. По его словам, в период пандемии число обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами и хроническими заболеваниями сократилось.