Минздрав оценил уровень летальности от коронавируса в России
Уровень летальности от COVID-19 в России составил 1,7%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Минздрава Олега Гриднева.
«Летальность по Российской Федерации составляет 1,7%», — сказал Гриднев на координационном совете уполномоченных по правам человека, отметив, что избыточная смертность может быть связана с причинами, не связанными с коронавирусом. По его словам, в период пандемии число обращений в отделения неотложной помощи пациентов с серьезными диагнозами и хроническими заболеваниями сократилось.
При этом с марта 2020 г. отмечается снижение посещаемости отделений неотложной помощи на 50%, а пациенты с хроническими заболеваниями стали на 30-50% реже посещать врачей.
Гриднев также заявил, что пандемия может привести к избыточной смертности в России по причинам, напрямую не связанным с коронавирусом. «В дальнейшем мы можем столкнуться с избыточной смертностью по причинам, не связанным с COVID-19», — цитирует ТАСС Гриднева.
По данным оперативного штаба на 24 ноября, общее количество летальных исходов от COVID-19 в России составило 37 031. За последние сутки было зафиксировано рекордное число летальных исходов — 491. Коронавирус был обнаружен у 24 326 человек, выздоровели 23 226. Всего в России за время пандемии COVID-19 выявили у 2 138 828 человек.