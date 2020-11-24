У норок в Польше обнаружили коронавирус
Польские ученые обнаружили восемь случаев заболевания коронавирусом среди норок на одной из ферм на севере страны, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Медицинского университета Гданьска.
«Это первый случай подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 у сельскохозяйственных животных в Польше», — приводит издание текст заявления ученых. Ранее среди норок в стране случаи заражения коронавирусом не регистрировались.
В начале ноября случаи заболевания COVID-19 среди норок были выявлены на 207 фермах в Дании. Более того, Государственный институт сыворотки крови нашел пять случаев мутации коронавируса на норковых фермах. 12 человек заразились мутировавшим вирусом, который, как отмечалось, имеет пониженную чувствительность к антителам.
После этого власти Дании приняли решение истребить всех норок в стране. 18 ноября управление ветеринарии и пищевых продуктов страны отчиталось, что все зараженные животные были уничтожены.
Помимо Дании, случаи коронавируса на норковых фермах были зафиксированы в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норки заразились от человека, затем вирус стал распространяться среди особей и, мутировав, передался обратно человеку.