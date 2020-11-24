У норок в Польше обнаружили коронавирус

В начале ноября случаи заболевания COVID-19 среди норок были выявлены на 207 фермах в Дании. Более того, Государственный институт сыворотки крови нашел пять случаев мутации коронавируса на норковых фермах. 12 человек заразились мутировавшим вирусом, который, как отмечалось, имеет пониженную чувствительность к антителам.