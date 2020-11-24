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У норок в Польше обнаружили коронавирус

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Польские ученые обнаружили восемь случаев заболевания коронавирусом среди норок на одной из ферм на севере страны, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Медицинского университета Гданьска. 

«Это первый случай подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 у сельскохозяйственных животных в Польше», — приводит издание текст заявления ученых. Ранее среди норок в стране случаи заражения коронавирусом не регистрировались.

В начале ноября случаи заболевания COVID-19 среди норок были выявлены на 207 фермах в Дании. Более того, Государственный институт сыворотки крови нашел пять случаев мутации коронавируса на норковых фермах. 12 человек заразились мутировавшим вирусом, который, как отмечалось, имеет пониженную чувствительность к антителам.

После этого власти Дании приняли решение истребить всех норок в стране. 18 ноября управление ветеринарии и пищевых продуктов страны отчиталось, что все зараженные животные были уничтожены.

Помимо Дании, случаи коронавируса на норковых фермах были зафиксированы в Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норки заразились от человека, затем вирус стал распространяться среди особей и, мутировав, передался обратно человеку.

Ранее по теме: Глава Минсельхоза Дании ушел в отставку после скандала с уничтожением норок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных