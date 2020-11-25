На ликвидацию последствий непогоды в Приморье выделили 700 млн рублей
Федеральный бюджет выделил 700 млн руб. на ликвидацию последствий ледяного шторма в Приморском крае, заявила первый вице-губернатор Вера Щербина, передает «Интерфакс».
«Подписано и согласовано председателем правительства почти на 700 млн руб. финансовых и материальных ресурсов», — сказала Щербина. По ее словам, эта сумма одобрена сверх уже выделенных Минэнерго средств на восстановление опор линий электропередач и поставки необходимого оборудования, включая подъемные краны и временные дизель-генераторы. Она подчеркнула, что выделенных на восстановление средств достаточно.
20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. По данным властей региона, дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем по состоянию на 23 ноября оставались без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 тыс. человек при температуре воздуха минус 4 градуса.
По оценке Минэнерго, на полное восстановление энергоснабжения региона понадобится до двух месяцев. По временно схеме подача электричества возобновлена в большинстве районов края.