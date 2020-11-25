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На ликвидацию последствий непогоды в Приморье выделили 700 млн рублей

Ведомости

Федеральный бюджет выделил 700 млн руб. на ликвидацию последствий ледяного шторма в Приморском крае, заявила первый вице-губернатор Вера Щербина, передает «Интерфакс».

«Подписано и согласовано председателем правительства почти на 700 млн руб. финансовых и материальных ресурсов», — сказала Щербина. По ее словам, эта сумма одобрена сверх уже выделенных Минэнерго средств на восстановление опор линий электропередач и поставки необходимого оборудования, включая подъемные краны и временные дизель-генераторы. Она подчеркнула, что выделенных на восстановление средств достаточно.

20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. По данным властей региона, дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем по состоянию на 23 ноября оставались без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 тыс. человек при температуре воздуха минус 4 градуса.

По оценке Минэнерго, на полное восстановление энергоснабжения региона понадобится до двух месяцев. По временно схеме подача электричества возобновлена в большинстве районов края.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных