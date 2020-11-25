На ликвидацию последствий непогоды в Приморье выделили 700 млн рублей

«Подписано и согласовано председателем правительства почти на 700 млн руб. финансовых и материальных ресурсов», — сказала Щербина. По ее словам, эта сумма одобрена сверх уже выделенных Минэнерго средств на восстановление опор линий электропередач и поставки необходимого оборудования, включая подъемные краны и временные дизель-генераторы. Она подчеркнула, что выделенных на восстановление средств достаточно.