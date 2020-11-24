Во Владивостоке восстановили отопление
Все дома района Чуркин Владивостока подключены к отоплению, сообщает пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на руководителя городского предприятия электрических сетей Михаила Никуленко. ТАСС уточняет, что это последний остававшийся без теплоснабжения район Владивостока.
«На вечер вторника все дома района Чуркин подключены к теплу, в некоторых есть и горячая вода», — сказал Никуленко на совещании по ликвидации последствий непогоды с участием губернатора Приморского края Олега Кожемяко и министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Продолжается ремонт электросетей во Владивостоке и Артеме. Сложная ситуация на острове Русский, где 1600 потребителей остаются без электричества, рассказали в правительстве.
20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. Тогда в пресс-службе правительства края рассказали, что дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем по состоянию на 23 ноября оставались без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 000 человек при температуре воздуха минус 4 градуса по Цельсию.