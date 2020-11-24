Во Владивостоке восстановили отопление

20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. Тогда в пресс-службе правительства края рассказали, что дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем по состоянию на 23 ноября оставались без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 000 человек при температуре воздуха минус 4 градуса по Цельсию.