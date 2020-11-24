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Во Владивостоке восстановили отопление

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Все дома района Чуркин Владивостока подключены к отоплению, сообщает пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на руководителя городского предприятия электрических сетей Михаила Никуленко. ТАСС уточняет, что это последний остававшийся без теплоснабжения район Владивостока. 

«На вечер вторника все дома района Чуркин подключены к теплу, в некоторых есть и горячая вода», — сказал Никуленко на совещании по ликвидации последствий непогоды с участием губернатора Приморского края Олега Кожемяко и министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова. 

Продолжается ремонт электросетей во Владивостоке и Артеме. Сложная ситуация на острове Русский, где 1600 потребителей остаются без электричества, рассказали в правительстве.

20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. Тогда в пресс-службе правительства края рассказали, что дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем по состоянию на 23 ноября оставались без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 000 человек при температуре воздуха минус 4 градуса по Цельсию.

Ранее по теме: В Минэнерго назвали срок полного восстановления энергоснабжения в Приморье
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных