В Минэнерго назвали срок полного восстановления энергоснабжения в Приморье

По его словам, сейчас в регионе электроснабжение обеспечивается при помощи мобильных дизель-генераторов. «Но дальше надо будет схему приводить к нормальному состоянию, и пока это не будет сделано, все дизеля останутся в регионе. Мы понимаем, что для этого понадобится месяц-два точно», — сказал Грабчак.