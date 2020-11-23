В Минэнерго назвали срок полного восстановления энергоснабжения в Приморье
Полное восстановление схемы энергоснабжения в Приморском крае, пострадавшем от ледяного шторма, возможно в течение одного-двух месяцев, заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, передает ТАСС.
По его словам, сейчас в регионе электроснабжение обеспечивается при помощи мобильных дизель-генераторов. «Но дальше надо будет схему приводить к нормальному состоянию, и пока это не будет сделано, все дизеля останутся в регионе. Мы понимаем, что для этого понадобится месяц-два точно», — сказал Грабчак.
Он добавил, что теплоснабжение Владивостока по временной схеме планируется восстановить уже 24 ноября, электроэнергией обеспечены котельные города. «По Владивостоку, по оставшимся районам, мы рассчитываем, что завтра, грубо говоря, до обеда максимум, все дизеля на котельных будут расставлены на оставшихся. Там не так много, порядка 20 котельных осталось. И это позволит обеспечить теплоснабжение в полном объеме всех потребителей», — сказал замминистра энергетики.
20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. Тогда в пресс-службе правительства края рассказали, что дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем, по состоянию на 23 ноября, остаются без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 000 человек при температуре воздуха минус 4 градуса по Цельсию. Власти региона назвали подобную ситуацию самой серьезной за 30 лет. Только на первоочередные восстановительные работы необходимо порядка 80 млн руб.