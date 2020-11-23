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В Минэнерго назвали срок полного восстановления энергоснабжения в Приморье

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Полное восстановление схемы энергоснабжения в Приморском крае, пострадавшем от ледяного шторма, возможно в течение одного-двух месяцев, заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, передает ТАСС.

По его словам, сейчас в регионе электроснабжение обеспечивается при помощи мобильных дизель-генераторов. «Но дальше надо будет схему приводить к нормальному состоянию, и пока это не будет сделано, все дизеля останутся в регионе. Мы понимаем, что для этого понадобится месяц-два точно», — сказал Грабчак.

Он добавил, что теплоснабжение Владивостока по временной схеме планируется восстановить уже 24 ноября, электроэнергией обеспечены котельные города. «По Владивостоку, по оставшимся районам, мы рассчитываем, что завтра, грубо говоря, до обеда максимум, все дизеля на котельных будут расставлены на оставшихся. Там не так много, порядка 20 котельных осталось. И это позволит обеспечить теплоснабжение в полном объеме всех потребителей», — сказал замминистра энергетики.

20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. Тогда в пресс-службе правительства края рассказали, что дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем, по состоянию на 23 ноября, остаются без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 000 человек при температуре воздуха минус 4 градуса по Цельсию. Власти региона назвали подобную ситуацию самой серьезной за 30 лет. Только на первоочередные восстановительные работы необходимо порядка 80 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных