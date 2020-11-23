Песков оценил работу по ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье
Ледяной шторм, из-за которого в Приморье введен режим ЧС, нанес колоссальный вред, последствия которого пока ликвидировать не удалось, но восстановительные работы ведутся круглосуточно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось. Действительно, ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре — будь то энергетика и другие области ЖКХ», — сказал он.
Песков добавил, что правительство принимает меры для налаживания ситуации, в регионе активно работает МЧС. «Но в данном случае, к сожалению, сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать», — подчеркнул пресс-секретарь.
20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. Тогда в пресс-службе правительства края рассказали, что дождь со снегом не прекращались там в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем, по состоянию на 23 ноября, остаются без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 000 человек при температуре воздуха минус 4 градуса по Цельсию.
В региональной администрации отметили, что подобного не наблюдалось в Приморье в течение 30 лет. Первый вице-губернатор Вера Щербина заявила, что на первоочередные восстановительные работы необходимо порядка 80 млн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧС.