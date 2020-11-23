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Песков оценил работу по ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье

Ведомости

Ледяной шторм, из-за которого в Приморье введен режим ЧС, нанес колоссальный вред, последствия которого пока ликвидировать не удалось, но восстановительные работы ведутся круглосуточно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось. Действительно, ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре — будь то энергетика и другие области ЖКХ», — сказал он.

Песков добавил, что правительство принимает меры для налаживания ситуации, в регионе активно работает МЧС. «Но в данном случае, к сожалению, сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать», — подчеркнул пресс-секретарь.

20 ноября из-за снежного циклона в Приморье ввели режим ЧС. Тогда в пресс-службе правительства края рассказали, что дождь со снегом не прекращались там в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем, по состоянию на 23 ноября, остаются без электричества. Без теплоснабжения оказались 21 000 человек при температуре воздуха минус 4 градуса по Цельсию.

В региональной администрации отметили, что подобного не наблюдалось в Приморье в течение 30 лет. Первый вице-губернатор Вера Щербина заявила, что на первоочередные восстановительные работы необходимо порядка 80 млн руб. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову вылететь во Владивосток и создать рабочую группу по ликвидации последствий ЧС.

Ранее по теме: В Приморье из-за непогоды ввели режим ЧС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных