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В Приморье из-за непогоды ввели режим ЧС

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Власти приморского края ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за снежного циклона, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства края.

«В Приморье ввели региональный режим ЧС», — сообщили в пресс-службе.

Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила, что на первоочередные восстановительные работы в крае потребуется около 80 млн руб., окончательная сумма может быть гораздо больше. 

В пресс-службе отметили, что осадки в виде дождя со снегом не прекращаются в Приморье третьи сутки. Подобное не наблюдалось в крае последние 30 лет. Около 120 тыс. человек остаются без света, воды и тепла во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе, писали «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго. Во Владивостоке режим ЧС ввели 19 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных