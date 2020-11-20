В Приморье из-за непогоды ввели режим ЧС
Власти приморского края ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за снежного циклона, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства края.
«В Приморье ввели региональный режим ЧС», — сообщили в пресс-службе.
Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила, что на первоочередные восстановительные работы в крае потребуется около 80 млн руб., окончательная сумма может быть гораздо больше.
В пресс-службе отметили, что осадки в виде дождя со снегом не прекращаются в Приморье третьи сутки. Подобное не наблюдалось в крае последние 30 лет. Около 120 тыс. человек остаются без света, воды и тепла во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе, писали «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго. Во Владивостоке режим ЧС ввели 19 ноября.