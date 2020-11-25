Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение

Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем по состоянию оставались без электричества. Без отопления оказались 21 тыс. человек при температуре воздуха минус 4 градуса. По оценке Минэнерго, полное восстановление энергоснабжения региона займет до двух месяцев. По временно схеме подача электричества возобновлена в большинстве районов края.