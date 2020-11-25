Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение
Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение, нарушенное в результате ледяного дождя неделей ранее, сообщает «Русгидро».
«Сегодня специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) поставили под напряжение восстановленную линию 110 кВ, обеспечивающую энергоснабжение Первомайского района Владивостока. Таким образом, восстановлена подача электроэнергии во все районы столицы Приморского края», — говорится в сообщении.
Днем ранее к электроснабжению вновь подключили районы города, в которых проживает 12 тыс. человек. в целом, по данным «Русгидро», за время восстановительных работ возобновлена подача электричества для более 155 тыс. жителей Приморья.
До этого, 24 ноября, с возобновлением отопления в районе Чуркин Владивостока было полностью восстановлено теплоснабжение города.
Режим ЧС из-за снежного циклона власти Приморского края ввели 20 ноября. Дождь со снегом не прекращались в течение трех суток. 39 населенных пунктов, включая Владивосток и Артем по состоянию оставались без электричества. Без отопления оказались 21 тыс. человек при температуре воздуха минус 4 градуса. По оценке Минэнерго, полное восстановление энергоснабжения региона займет до двух месяцев. По временно схеме подача электричества возобновлена в большинстве районов края.