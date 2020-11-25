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Кабмин включил препарат для лечения СМА в перечень жизненно важных лекарств

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Правительство включило препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Нусинерсен» (торговое наименование «Спинраза») в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Нусинерсен» находится в категории «прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы». Цены на препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством, их бесплатно выдают льготникам.

Это единственное зарегистрированное в России лекарство для больных СМА, одна его инъекция стоит $125 000 (около 9,5 млн руб.). Препарат назначают пожизненно в качестве терапии, отмечают «РИА Новости». 

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать фонд — некоммерческую организацию, которая будет оказывать помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями, для лечения которых нужны дорогостоящие препараты, и закупать эти препараты на средства, полученные от повышения ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами до 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных