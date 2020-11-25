Кабмин включил препарат для лечения СМА в перечень жизненно важных лекарств

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать фонд — некоммерческую организацию, которая будет оказывать помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями, для лечения которых нужны дорогостоящие препараты, и закупать эти препараты на средства, полученные от повышения ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами до 15%.