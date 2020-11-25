Кабмин включил препарат для лечения СМА в перечень жизненно важных лекарств
Правительство включило препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Нусинерсен» (торговое наименование «Спинраза») в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Нусинерсен» находится в категории «прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы». Цены на препараты из перечня ЖНВЛП регулируются государством, их бесплатно выдают льготникам.
Это единственное зарегистрированное в России лекарство для больных СМА, одна его инъекция стоит $125 000 (около 9,5 млн руб.). Препарат назначают пожизненно в качестве терапии, отмечают «РИА Новости».
Ранее президент России Владимир Путин предложил создать фонд — некоммерческую организацию, которая будет оказывать помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями, для лечения которых нужны дорогостоящие препараты, и закупать эти препараты на средства, полученные от повышения ставки НДФЛ для граждан с высокими доходами до 15%.