Мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана: они представляются сотрудниками бюро кредитных историй и заявляют, что якобы обнаружили попытку взять кредит на чужой паспорт, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
По данным ОКБ, аферисты под видом сотрудника бюро кредитных историй сообщают жертве, что получили несколько запросов его кредитной истории от крупнейших банков. «Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», — добавили в бюро.
После этого мошенники уточняют, не терял ли клиент в последнее время документы, удостоверяющие личность, и пытаются узнать, в каких банках хранятся его персональные данные, чтобы «передать» информацию службам безопасности этих банков. Через несколько минут жертва мошенничества получает звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, который заявляет, что видит попытку незаконного оформления займа.
Для отмены операции мошенники предлагают совершить «зеркальные действия»: подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс и совершить другие действия. Если кредит удалось оформить, аферисты уговаривают клиента вернуть полученные деньги в банк через перевод на банковский счет. «Естественно, счет принадлежит самим мошенникам», — отметили в ОКБ.