Мошенники придумали новый способ обмана по телефону

По данным ОКБ, аферисты под видом сотрудника бюро кредитных историй сообщают жертве, что получили несколько запросов его кредитной истории от крупнейших банков. «Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», — добавили в бюро.