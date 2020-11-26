Минпромторг назвал срок решения проблемы с нехваткой лекарств в аптеках
Проблема нехватки лекарств в российских аптеках может быть решена до середины декабря, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС.
«Если вы и не задали так напрямую вопрос, то в ваших глазах этот вопрос и был: "Когда насытите именно аптечный сегмент?" Я думаю, что до середины декабря», — сказал Мантуров.
Он отметил, что производство противовирусных препаратов, среди которых лекарства от коронавируса «Фавипиравир», «Авифавир» и «Коронавир», за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза – до 300 тыс. упаковок в неделю. Производство антибиотиков – «Азитромицина», «Моксифлоксацина», «Левофлоксацина» – за последнюю неделю выросло на 60-70%.
18 ноября руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, что лекарство от коронавируса «Фавипиравир» отсутствует в 85% российских аптек, а в 30% аптек отсутствуют рекомендованные Минздравом противовирусные препараты.