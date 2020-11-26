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Минпромторг назвал срок решения проблемы с нехваткой лекарств в аптеках

Ведомости

Проблема нехватки лекарств в российских аптеках может быть решена до середины декабря, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью ТАСС.

«Если вы и не задали так напрямую вопрос, то в ваших глазах этот вопрос и был: "Когда насытите именно аптечный сегмент?" Я думаю, что до середины декабря», — сказал Мантуров.

Он отметил, что производство противовирусных препаратов, среди которых лекарства от коронавируса «Фавипиравир», «Авифавир» и «Коронавир», за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза – до 300 тыс. упаковок в неделю. Производство антибиотиков – «Азитромицина», «Моксифлоксацина», «Левофлоксацина» – за последнюю неделю выросло на 60-70%.

18 ноября руководитель исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов сообщил на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, что лекарство от коронавируса «Фавипиравир» отсутствует в 85% российских аптек, а в 30% аптек отсутствуют рекомендованные Минздравом противовирусные препараты.

Ранее по теме: Кремль заявил о недопустимости дефицита лекарств в регионах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных