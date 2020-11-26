Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у половины населения Москвы
Около 50% жителей Москвы имеют антитела или клеточный иммунитет к коронавирусу, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела», — сказал Собянин. Он отметил, что это означает теоретическую защищенность половины населения столицы, однако не исключил, что эти люди могут заболеть вновь.
В начале ноября Собянин говорил, что антитела к коронавирусу есть примерно у 3 млн жителей Москвы. Это около четверти от официального населения столицы (12 млн человек). В сентябре заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что популяционный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу стабилизировался в районе 20%.
По данным оперштаба, в Москве на 26 ноября суточный прирост заболеваемости коронавирусом составил 6 075, при этом выздоровели 6 229 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 577 177 случаев заболевания коронавирусом, умерли — 8 603 человек.