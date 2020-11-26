Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у половины населения Москвы

«Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела», — сказал Собянин. Он отметил, что это означает теоретическую защищенность половины населения столицы, однако не исключил, что эти люди могут заболеть вновь.