Собянин заявил о готовности Москвы к массовой вакцинации

«Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащённых всем необходимым оборудованием, холодильниками и так далее, и необходимым персоналом», — сказал Собянин. Он отметил, что для координации процесса создана электронная система для свободной записи горожан, в целом власти города находятся «на низком старте».