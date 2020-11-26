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Собянин заявил о готовности Москвы к массовой вакцинации

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Инфраструктура Москвы полностью готова к проведению массовой вакцинации населения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащённых всем необходимым оборудованием, холодильниками и так далее, и необходимым персоналом», — сказал Собянин. Он отметил, что для координации процесса создана электронная система для свободной записи горожан, в целом власти города находятся «на низком старте».

Собянин заверил, что те 20 тыс. москвичей, принявших участие в испытаниях препарата, не имеют осложнений и «чувствуют себя хорошо».

Ранее Собянин говорил, что массовые поставки вакцины от коронавируса для иммунизации населения начнутся в ноябре-декабре.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у половины населения Москвы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных