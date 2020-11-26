Собянин заявил о готовности Москвы к массовой вакцинации
Инфраструктура Москвы полностью готова к проведению массовой вакцинации населения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы готовы к массовой вакцинации, у нас подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащённых всем необходимым оборудованием, холодильниками и так далее, и необходимым персоналом», — сказал Собянин. Он отметил, что для координации процесса создана электронная система для свободной записи горожан, в целом власти города находятся «на низком старте».
Собянин заверил, что те 20 тыс. москвичей, принявших участие в испытаниях препарата, не имеют осложнений и «чувствуют себя хорошо».
Ранее Собянин говорил, что массовые поставки вакцины от коронавируса для иммунизации населения начнутся в ноябре-декабре.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.