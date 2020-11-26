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Власти Москвы сообщили о росте смертности в октябре

Ведомости

По итогам октября в Москве умерли 13 718 жителей, что на 3262 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

«В октябре 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 13 718 смертей (на 3262 случая больше, чем в октябре 2019)», — говорится в сообщении. В октябре 2019 г. было зафиксировано 10 456 смертей.

Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3573 случаях, «что обосновывает всю избыточную смертность за октябрь», объяснили в депздраве. По данным ведомства, COVID-19 стал основной причиной смерти в 2235 случаях.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 6075 новых случаев коронавируса, 6229 человек выздоровели, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 577 177 случаев COVID-19 и 8603 летальных исходов. Москва занимает первое место среди регионов России по общему числу выявленных случаев коронавируса и по суточному приросту.

Ранее по теме: В России выявили 25 487 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных