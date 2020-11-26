Власти Москвы сообщили о росте смертности в октябре
По итогам октября в Москве умерли 13 718 жителей, что на 3262 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
«В октябре 2020 года в Москве, по оперативным данным, зарегистрировано 13 718 смертей (на 3262 случая больше, чем в октябре 2019)», — говорится в сообщении. В октябре 2019 г. было зафиксировано 10 456 смертей.
Коронавирус в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3573 случаях, «что обосновывает всю избыточную смертность за октябрь», объяснили в депздраве. По данным ведомства, COVID-19 стал основной причиной смерти в 2235 случаях.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявлено 6075 новых случаев коронавируса, 6229 человек выздоровели, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 577 177 случаев COVID-19 и 8603 летальных исходов. Москва занимает первое место среди регионов России по общему числу выявленных случаев коронавируса и по суточному приросту.