Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове
Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава государства посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону и ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом», — говорится в сообщении.
Поездка президента в Саров была ранее отложена из-за нелетной погоды, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, наработки в сфере обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту России активизировать свои поездки по регионам.
Предыдущая поездка главы государства состоялась 3 ноября в Санкт-Петербург, где он принял участие в церемонии поднятия Государственного флага России на ледоколе «Виктор Черномырдин» и провел ряд рабочих встреч.