Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове

Поездка президента в Саров была ранее отложена из-за нелетной погоды, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, наработки в сфере обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту России активизировать свои поездки по регионам.