Путин открыл цех по производству компонентов лекарств в Братске
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии цеха по производству фармацевтических субстанций в Братске, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» группы компаний «Фармасинтез»», — говорится в сообщении.
Президент поблагодарил участников реализации проекта и отметил, что вводимые в эксплуатацию мощности позволят нарастить выпуск качественных лекарств для лечения коронавируса, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других заболеваний.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что проблема нехватки лекарств в российских аптеках может быть решена до середины декабря. Он отметил, что производство противовирусных препаратов, среди которых лекарства от коронавируса «Фавипиравир», «Авифавир» и «Коронавир», за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза – до 300 тыс. упаковок в неделю.