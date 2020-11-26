Путин открыл цех по производству компонентов лекарств в Братске

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что проблема нехватки лекарств в российских аптеках может быть решена до середины декабря. Он отметил, что производство противовирусных препаратов, среди которых лекарства от коронавируса «Фавипиравир», «Авифавир» и «Коронавир», за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза – до 300 тыс. упаковок в неделю.