Главврач Коммунарки рассказал о главной особенности пациентов с коронавирусом

«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме, — сказал Проценко. Он отметил, что за три месяца работы во всех отделениях реанимации был выявлен и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие внутрибольничные штаммы.