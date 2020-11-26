Главврач Коммунарки рассказал о главной особенности пациентов с коронавирусом
Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью «Московскому комсомольцу» главную особенность пациентов с коронавирусом.
«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме, — сказал Проценко. Он отметил, что за три месяца работы во всех отделениях реанимации был выявлен и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие внутрибольничные штаммы.
«Причина — перевод из других стационаров пациентов, которые завезли к нам микробы. Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще», — пояснил врач.
Ранее Проценко заявил, что третью волну коронавируса можно ожидать к марту следующего года. По его словам, получение эффективной вакцины от коронавируса к этому времени было бы «идеальным вариантом».