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Главврач Коммунарки рассказал о главной особенности пациентов с коронавирусом

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Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал в интервью «Московскому комсомольцу» главную особенность пациентов с коронавирусом.

«Особенность пациентов с COVID-19 — быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме, — сказал Проценко. Он отметил, что за три месяца работы во всех отделениях реанимации был выявлен и золотистый стафилококк, и пневмония, и прочие внутрибольничные штаммы.

«Причина — перевод из других стационаров пациентов, которые завезли к нам микробы. Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще», — пояснил врач.

Ранее Проценко заявил, что третью волну коронавируса можно ожидать к марту следующего года. По его словам, получение эффективной вакцины от коронавируса к этому времени было бы «идеальным вариантом».

Ранее по теме: Проценко спрогнозировал третью волну коронавируса в марте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных