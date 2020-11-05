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Проценко спрогнозировал третью волну коронавируса в марте

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Третью волну коронавируса можно ожидать к марту следующего года, сообщил главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«К марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать — так раньше было — третью волну, которая менее насыщенная, менее бурная в плане количества заболевших», — сказал Проценко в интервью телеканалу RT.

По его словам, получение эффективной вакцины от коронавируса к этому времени было бы «идеальным вариантом».

В России уже второй день подряд выявляют свыше 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, общее число выявленных случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек.

Ранее по теме: В России второй день подряд выявили более 19 000 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных