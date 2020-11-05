Проценко спрогнозировал третью волну коронавируса в марте
Третью волну коронавируса можно ожидать к марту следующего года, сообщил главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.
«К марту, к очередному сезону гриппа, можно ожидать — так раньше было — третью волну, которая менее насыщенная, менее бурная в плане количества заболевших», — сказал Проценко в интервью телеканалу RT.
По его словам, получение эффективной вакцины от коронавируса к этому времени было бы «идеальным вариантом».
В России уже второй день подряд выявляют свыше 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По данным оперативного штаба, общее число выявленных случаев заражения в стране составило 1 712 858. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода, за весь период пандемии умерли 29 509 человек.