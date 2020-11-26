Суд продлил срок ареста братьям Магомедовым
Басманный суд Москвы продлил срок ареста совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также четырем соучастникам, обвиняемым в хищении более 11 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
«В отношении каждого обвиняемого продлён срок содержания под стражей до 13 мая 2021 года. В предварительном слушании объявлен перерыв до 30 ноября, до 12.00», — сказала она.
По версии следствия, с 2010 по 2016 гг. Магомедовы с помощью созданного ими преступного сообщества похитили более 11 млрд руб. по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам. Оба брата находятся под арестом с марта 2018 г.
О взыскании с них причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд руб. заявлен гражданский иск, на остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в отношении Магомедовых и четырех их соучастников. Позднее по делу было было арестовано имущество Магомедовых стоимостью 45 млрд руб.