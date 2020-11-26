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Суд продлил срок ареста братьям Магомедовым

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил срок ареста совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также четырем соучастникам, обвиняемым в хищении более 11 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

«В отношении каждого обвиняемого продлён срок содержания под стражей до 13 мая 2021 года. В предварительном слушании объявлен перерыв до 30 ноября, до 12.00», — сказала она.

По версии следствия, с 2010 по 2016 гг. Магомедовы с помощью созданного ими преступного сообщества похитили более 11 млрд руб. по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам. Оба брата находятся под арестом с марта 2018 г.

О взыскании с них причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд руб. заявлен гражданский иск, на остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в отношении Магомедовых и четырех их соучастников. Позднее по делу было было арестовано имущество Магомедовых стоимостью 45 млрд руб.

Ранее по теме: У братьев Магомедовых арестовали имущество на 45 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных