У братьев Магомедовых арестовали имущество на 45 млрд рублей
Имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых стоимостью 45 млрд руб. арестовано по делу о хищении, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«С целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей», — сказала Волк. По ее словам, арест наложен в рамках предварительного расследования.
Волк добавила, что следственное управление МВД окончило предварительное расследование дела, фигурантами которого, кроме братьев Магомедовых, являются еще четыре человека.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 11 млрд рублей братьями Магомедовыми. О взыскании с них причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд руб. заявлен гражданский иск, на остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в отношении Магомедовых и четырех их соучастников.
По версии следствия, с 2010 по 2016 гг. Магомедовы, «стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций», с помощью созданного ими преступного сообщества похитили более 11 млрд руб. по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам. Оба брата с марта 2018 г. находятся под арестом.