У братьев Магомедовых арестовали имущество на 45 млрд рублей

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 11 млрд рублей братьями Магомедовыми. О взыскании с них причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд руб. заявлен гражданский иск, на остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в отношении Магомедовых и четырех их соучастников.