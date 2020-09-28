Арестованный бизнесмен Магомедов заявил о рейдерском захвате Fesco

«По-человечески я могу понять чувства Магомедова З.Г., который два с половиной года под арестом и которого неправильно информируют родственники, но мы обязаны действовать в интересах Fesco, а не отдельных акционеров. Компании – 140 лет, она была до нас и будет после, при предыдущих акционерах и при последующих. Мы должны сохранить бизнес и приложим усилия для возвращения средств в компанию, даже если кому-то не хочется их возвращать», — сказала Маммедзаде.