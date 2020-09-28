Арестованный бизнесмен Магомедов заявил о рейдерском захвате Fesco
Бизнесмен Зиявудин Магомедов, находящийся в СИЗО по обвинению в создании преступного сообщества, написал в обращении к СМИ о попытке рейдерского захвата со стороны председателя совета директоров транспортной группы Fesco (Магомедову принадлежит 32,5%) Лейлу Маммедзаде. Копия обращения есть в распоряжении «Ведмостей», его подлинность подтвердил адвокат Магомедова.
Магомедов написал, что 3 сентября 2020 года Маммедзаде собрала экстренное заседание cовета директоров, в ходе которого на должность президента группы «без всякого конкурса и обсуждения, которые предусмотрены корпоративными процедурами, на эту должность был назначен некто Аркадий Коростелев».
«Я крайне разочарован тем, что мои представители в совете директоров, люди, которых я когда-то взял на работу принимают участие в рейдерском захвате компании, где я являюсь крупнейшим акционером. Я призываю правоохранительные органы обратить внимание на события, разворачивающиеся вокруг Fesco, и предпринять необходимые меры с целью остановить корпоративный захват компании и соответственно ее разрушение», — написал Магомедов.
Он отметил, что поручил международным юристам «предпринять все необходимые меры чтобы Маммедзаде и другие участники рейдерского захвата Fesco были привлечены к ответственности».
Член совета директоров Fesco Шагав Гаджиев сообщил «Ведомостям», что процедура назначения нового президента прошла «без каких-либо обсуждений и отбора кандидатов на ключевую должность в компании». По мнению Гаджиева, Маммед заде «действует в интересах неких третьих лиц», а новый президент группы «эскалирует вопрос с взысканием задолженности» с акционеров Fesco — структур Магомедова и американского инвестфонда TPG.
«Это подается как финансовое оздоровление компании, что фактически не соответствует действительности», — сказал Гаджиев.
По словам Гаджиева, Магомедов больше года пытался отозвать полномочия Мамедзаде, но к нему не допускали нотариуса. На прошлой неделе нотариус побывал у Магомедова и заверил его распоряжение об отмене у Мамедзаде с 18.08.2018 г. «всех доверенностей и иных распорядительных документов, подтверждающих ее полномочия», сказал Гаджиев.
Маммедзаде передала через пресс-службу Fesco, что все ее действия на посту председателя совета директоров «были направлены на сохранение ее целостности и финансовой стабильности».
«По-человечески я могу понять чувства Магомедова З.Г., который два с половиной года под арестом и которого неправильно информируют родственники, но мы обязаны действовать в интересах Fesco, а не отдельных акционеров. Компании – 140 лет, она была до нас и будет после, при предыдущих акционерах и при последующих. Мы должны сохранить бизнес и приложим усилия для возвращения средств в компанию, даже если кому-то не хочется их возвращать», — сказала Маммедзаде.
Fesco – один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. Группе «Сумма», совладельцем которой является Зиявудин Магомедов, принадлежит 32,5% акций головной компании холдинга – ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Еще 23,8% – у GHP Group, 17,4% – у TPG, 4,9% – у East Capital.