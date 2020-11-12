Дело о хищении 11 млрд рублей братьями Магомедовыми направлено в суд
Генеральная прокуратура России направила для рассмотрения в Басманный суд Москвы уголовное дело совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в хищении более 11 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.
«Генпрокуратурой России в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших», — говорится в сообщении.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в отношении Магомедовых и четырех их соучастников. Оба брата с марта 2018 г. находятся под арестом.
По версии следствия, с 2010 по 2016 гг. Магомедовы, «стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций», с помощью созданного ими преступного сообщества похитили более 11 млрд руб. по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам.
Преступное сообщество состояло более чем из 15 человек, его руководителями были доверенные лица братьев — Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. Материальной базой этого сообщества стали аффилированные с Магомедовыми юридические лица, входящие в состав «Суммы».