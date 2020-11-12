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Дело о хищении 11 млрд рублей братьями Магомедовыми направлено в суд

Ведомости

Генеральная прокуратура России направила для рассмотрения в Басманный суд Москвы уголовное дело совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в хищении более 11 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

«Генпрокуратурой России в интересах Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд рублей. На остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в отношении Магомедовых и четырех их соучастников. Оба брата с марта 2018 г. находятся под арестом.

По версии следствия, с 2010 по 2016 гг. Магомедовы, «стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций», с помощью созданного ими преступного сообщества похитили более 11 млрд руб. по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам.

Преступное сообщество состояло более чем из 15 человек, его руководителями были доверенные лица братьев — Эльдар Нагаплов и Давид Каплан. Материальной базой этого сообщества стали аффилированные с Магомедовыми юридические лица, входящие в состав «Суммы». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных