Дело о хищении 11 млрд рублей братьями Магомедовыми направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) в отношении Магомедовых и четырех их соучастников. Оба брата с марта 2018 г. находятся под арестом.