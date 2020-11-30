ЕС может выдать спецразрешение на применение российской вакцины в Венгрии

«У стран-членов есть возможность авторизации вакцины в рамках специальной процедуры в чрезвычайных ситуациях. Это решение страны-члена, в данном случае Венгрии», — сообщил представитель ЕК (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что препарат может применяться только на территории этой страны, вакцина «не может циркулировать вне Венгрии, в других странах ЕС».