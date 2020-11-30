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ЕС может выдать спецразрешение на применение российской вакцины в Венгрии

Ведомости

Евросоюз может в рамках спецпроцедуры выдать разрешение на использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрии при условии, что она не будет циркулировать в других странах союза, сообщили в Еврокомиссии.

«У стран-членов есть возможность авторизации вакцины в рамках специальной процедуры в чрезвычайных ситуациях. Это решение страны-члена, в данном случае Венгрии», — сообщил представитель ЕК (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что препарат может применяться только на территории этой страны, вакцина «не может циркулировать вне Венгрии, в других странах ЕС».

В Еврокомиссии подчеркнули, что ответственность за безопасность и эффективность российской вакцины будут нести исключительно власти Венгрии.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что в Будапеште рассчитывают начать поставки российской вакцины в страну уже в декабре. Точные объемы поставок он уточнить не смог. Первые образцы препарата уже доставлены в Венгрию. В начале ноября Сийярто заявил, что страна, несмотря на угрозу ограничений ЕС, закупит малую партию российской вакцины для клинических испытаний. В конце января 2021 г. Венгрия намерена нарастить объем поставок препарата.

До этого, в октябре, Еврокомиссия предупреждала Венгрию, что за приобретение несертифицированных на территории ЕС вакцин Брюссель будет вынужден принять в отношении Будапешта меры.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа. 7 октября в стране также стартовало производство вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработали в центре «Вектор».

Ранее по теме: Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных