Спецпредставитель президента Сергей Иванов призвал заварить все мусоропроводы

«При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России», — сказал Иванов. Он отметил, что настаивает на постепенном внедрении этой идеи. «И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов», — напомнил спецпредставитель президента.