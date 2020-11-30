Спецпредставитель президента Сергей Иванов призвал заварить все мусоропроводы
При самом серьезном подходе к вопросу внедрения в России раздельного сбора мусора сначала надо заварить все мусоропроводы, заявил в интервью «Интерфаксу» специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России», — сказал Иванов. Он отметил, что настаивает на постепенном внедрении этой идеи. «И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов», — напомнил спецпредставитель президента.
Иванов подчеркнул, что мусоропроводы являются «рассадниками крыс и тараканов». «И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить?», — добавил он.
В июне вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, предполагающий разработку изменений в строительные нормы и правила в части исключения использования мусоропроводов в строящихся многоквартирных домах. Она отметила, что планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод, невозможно.