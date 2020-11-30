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Спецпредставитель президента Сергей Иванов призвал заварить все мусоропроводы

Ведомости

При самом серьезном подходе к вопросу внедрения в России раздельного сбора мусора сначала надо заварить все мусоропроводы, заявил в интервью «Интерфаксу» специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России», — сказал Иванов. Он отметил, что настаивает на постепенном внедрении этой идеи. «И она уже прошла через Минстрой: все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов», — напомнил спецпредставитель президента.

Иванов подчеркнул, что мусоропроводы являются «рассадниками крыс и тараканов». «И когда российский гражданин выбрасывает в мусоропровод борщ вместе с картоном – о чем дальше говорить?», — добавил он.

В июне вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, предполагающий разработку изменений в строительные нормы и правила в части исключения использования мусоропроводов в строящихся многоквартирных домах. Она отметила, что планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод, невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных