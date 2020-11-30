Бессимптомные носители коронавируса оказались более опасными для окружающих

В итоге выяснилось, что уровень вирусной нагрузки (количество вирусных частиц в объеме биологической жидкости) у бессимптомных пациентов выше. Это осложняет борьбу с пандемией, отметили ученые. Более того, оказалось, что, чем старше человек и чем в более тяжелой форме он переносит COVID-19, тем меньше его уровень вирусной нагрузки.