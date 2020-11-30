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Бессимптомные носители коронавируса оказались более опасными для окружающих

Ведомости

Пациенты, которые переносят COVID-19 бессимптомно, более заразны, чем люди, болеющие в тяжелой форме, выяснили турецкие ученые. Полученные ими результаты исследования опубликованы в журнале Infection.

В исследовании приняли участие 60 человек с коронавирусом, у 15 из которых не было симптомов заболевания. У каждого из них взяли по шесть анализов: из носоглотки или ротоглотки, полости рта, слюны, прямой кишки, мочи и крови. 

В итоге выяснилось, что уровень вирусной нагрузки (количество вирусных частиц в объеме биологической жидкости) у бессимптомных пациентов выше. Это осложняет борьбу с пандемией, отметили ученые. Более того, оказалось, что, чем старше человек и чем в более тяжелой форме он переносит COVID-19, тем меньше его уровень вирусной нагрузки.

«Хотя бессимптомные пациенты считаются менее заразными, поскольку они не кашляют так сильно, как пациенты с симптомами, их высокий уровень вирусной нагрузки может указывать на более высокую, чем ожидалось, заразность. Также необходимо иметь в виду, что бессимптомных пациентов редко выявляют и изолируют», — сказано в статье.

Еще одной причиной, по которой человечеству тяжело побороть пандемию, является тот факт, что люди с коронавирусом становятся заразными до появления симптомов, отметили в статье. Об этом ранее говорили и российские специалисты. 

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились 62,8 млн человек, из них свыше 1,4 млн умерли. Больше всего заболевших COVID-19 в США — 13,3 млн. Россия занимает четвертое место по количеству заражений — 2 295 654 случаев. Из них 39 895 пациентов скончались. 477 055 человек болеют сейчас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных