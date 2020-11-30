В России зарегистрирован второй препарат для лечения СМА

«Эврисди» стало вторым лекарством из трех существующих в мире для лечения СМА, зарегистрированным в России. Первый препарат — «Спинраза» (нусинерсен) от Biogen получил регудостоверение в августе 2019 года, а в августе этого года комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных средств одобрила включение его в список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, в результате чего он сможет закупаться госзаказчиками для бесплатного обеспечения больных. Еще один препарат для лечения СМА — «Золгенсма» — принадлежит Novartis. Компания подала заявку на его регистрацию в России в июле этого года. В отличие от «Спинразы» и «Золгенсмы», водимых инъекционно, «Эврисди» применяется перорально.