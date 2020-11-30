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В России зарегистрирован второй препарат для лечения СМА

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26 ноября Минздрав выдал швейцарской фармкомпании Roche регистрационное удостоверение на препарат для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА) «Эврисди» (международное непатентованное наименование — рисдиплам). Информация об этом содержатся в госреестре лекарственных средств. 

«Эврисди» стало вторым лекарством из трех существующих в мире для лечения СМА, зарегистрированным в России. Первый препарат — «Спинраза» (нусинерсен) от Biogen получил регудостоверение в августе 2019 года, а в августе этого года комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных средств одобрила включение его в список жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, в результате чего он сможет закупаться госзаказчиками для бесплатного обеспечения больных. Еще один препарат для лечения СМА — «Золгенсма» — принадлежит Novartis. Компания подала заявку на его регистрацию в России в июле этого года. В отличие от «Спинразы» и «Золгенсмы», водимых инъекционно, «Эврисди» применяется перорально. 

В июне этого года вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту РФ создать фонд поддержки детей, страдающих тяжелыми и дорогостоящими в лечении заболеваниями. Речь шла, в частности, о детях, страдающих СМА. По данным отраслевого издания Vademecum, средняя цена упаковки «Спинразы» на госторгах обходится в 7,9 млн рублей. Стоимость инъекции «Золгенсмы» на зарубежных рынках составляет стоит более $2,1 млн. Цена «Эврисди» пока что не раскрывается. 

В феврале этого года депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о включении СМА в госпрограмму 14 высокозатратных нозологий, в рамках которой Минздрав централизованно закупает лекарства для редких социально-значимых заболеваний. По подсчетам авторов документа, на обеспечение только 914 больных СМА «Спинразой» в первый год понадобится 48,2 млрд рублей. При этом бюджет госпрограммы в 2019 году составил 55,7 млрд рублей.

Ранее по теме: Кабмин включил препарат для лечения СМА в перечень жизненно важных лекарств

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных