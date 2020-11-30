СК возбудил дело после обнаружения захоронения погибших в годы ВОВ граждан
Следственный комитет возбудил дело после обнаружения в Ленинградской области останков мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
«Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во время Великой отечественной войны», — говорится в сообщении. Останки четырех человек, в том числе ребенка, были найдены на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Уточняется, что из архивных источников следствие получило информацию о том, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан, который относится к периоду наступления группы немецкой армии «Север» на Ленинград в 1941 г.
СК также информирует, что на территории области созданы следственные группы, которые работают совместно с поисковыми отрядами, историками и сотрудниками архивов.
Ранее в Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «геноцид» после обнаружения останков мирных жителей, убитых в годы ВОВ.