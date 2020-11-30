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СК возбудил дело после обнаружения захоронения погибших в годы ВОВ граждан

Ведомости

Следственный комитет возбудил дело после обнаружения в Ленинградской области останков мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

«Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во время Великой отечественной войны», — говорится в сообщении. Останки четырех человек, в том числе ребенка, были найдены на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Уточняется, что из архивных источников следствие получило информацию о том, что в указанном месте проходил массовый расстрел мирных граждан, который относится к периоду наступления группы немецкой армии «Север» на Ленинград в 1941 г.

СК также информирует, что на территории области созданы следственные группы, которые работают совместно с поисковыми отрядами, историками и сотрудниками архивов.

Ранее в Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «геноцид» после обнаружения останков мирных жителей, убитых в годы ВОВ.

Ранее по теме: СК возбудил дело о геноциде после обнаружения захоронения времен ВОВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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