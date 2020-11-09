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СК возбудил дело о геноциде после обнаружения захоронения времен ВОВ

Ведомости

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье «геноцид» после обнаружения останков мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид, то есть действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийства членов этой группы)», — говорится в сообщении.

Следователи получили информацию об обнаружении на территории Миллеровского района Ростовской области останков мирных жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов. В ходе проверки были обнаружены человеческие костные останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей, у которых были огнестрельные повреждения. Отмечается, что для установления личностей погибших назначен комплекс судебно-медицинских, медико-криминалистических экспертиз.

Согласно представленным рассекреченным ФСБ архивным материалам, массовые убийства мирных жителей осуществлялись в период с 1942 по 1943 г.г. Тогда немцы оккупировали город Миллерово и Миллеровский район. СК намерен установить все обстоятельства произошедшего и изучить архивные материалы, свидетельствующие о совершении конкретными лицами из числа немецкой армии преступлений против мира и безопасности человечества.

Ранее Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 гг.

Ранее по теме: Убийство населения в Жестяной Горке во время ВОВ признали геноцидом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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