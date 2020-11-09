СК возбудил дело о геноциде после обнаружения захоронения времен ВОВ

Следователи получили информацию об обнаружении на территории Миллеровского района Ростовской области останков мирных жителей, погибших в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1943 годов. В ходе проверки были обнаружены человеческие костные останки не менее 266 человек, в том числе женщин и детей, у которых были огнестрельные повреждения. Отмечается, что для установления личностей погибших назначен комплекс судебно-медицинских, медико-криминалистических экспертиз.