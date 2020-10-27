Убийство населения в Жестяной Горке во время ВОВ признали геноцидом

В 1942 г. возле Жестяной Горки был создан лагерь, куда привозили военнопленных, партизан и мирных жителей, которых впоследствии убивали. По данным Генпрокуратуры РФ, этим занималась «тайлькоманда», куда входило около 20 человек. Ее возглавляли офицеры немецкого и австрийского происхождения, исполнителями были уроженцы Латвийской ССР. Организатором расправ признан немецкий генерал Герцог Курт. В декабре 1947 г. Военный трибунал Ленинградского военного округа приговорил его к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет. Исполнители убийств к уголовной ответственности не привлекались.