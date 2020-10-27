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Убийство населения в Жестяной Горке во время ВОВ признали геноцидом

Ведомости

Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 гг., сообщают «РИА Новости».

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — говорится в решении суда.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что убийство жителей Жестяной Горки являлось частью плана Германии «отделаться от всего мирного населения» СССР, изгнав граждан, чтобы впоследствии заселить освободившуюся территорию немцами.

С соответствующим иском в суд ранее обратились прокурор Новгородской области в интересах Российской Федерации и родственники погибших. Начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков в ходе заседания отметил, что в соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют срока давности.

В 1942 г. возле Жестяной Горки был создан лагерь, куда привозили военнопленных, партизан и мирных жителей, которых впоследствии убивали. По данным Генпрокуратуры РФ, этим занималась «тайлькоманда», куда входило около 20 человек. Ее возглавляли офицеры немецкого и австрийского происхождения, исполнителями были уроженцы Латвийской ССР. Организатором расправ признан немецкий генерал Герцог Курт. В декабре 1947 г. Военный трибунал Ленинградского военного округа приговорил его к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет. Исполнители убийств к уголовной ответственности не привлекались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных