Убийство населения в Жестяной Горке во время ВОВ признали геноцидом
Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942-1943 гг., сообщают «РИА Новости».
«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942-1943 годах солдатами "тайлькоманды" в отношении не менее 2,6 тысячи советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — говорится в решении суда.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что убийство жителей Жестяной Горки являлось частью плана Германии «отделаться от всего мирного населения» СССР, изгнав граждан, чтобы впоследствии заселить освободившуюся территорию немцами.
С соответствующим иском в суд ранее обратились прокурор Новгородской области в интересах Российской Федерации и родственники погибших. Начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков в ходе заседания отметил, что в соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют срока давности.
В 1942 г. возле Жестяной Горки был создан лагерь, куда привозили военнопленных, партизан и мирных жителей, которых впоследствии убивали. По данным Генпрокуратуры РФ, этим занималась «тайлькоманда», куда входило около 20 человек. Ее возглавляли офицеры немецкого и австрийского происхождения, исполнителями были уроженцы Латвийской ССР. Организатором расправ признан немецкий генерал Герцог Курт. В декабре 1947 г. Военный трибунал Ленинградского военного округа приговорил его к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет. Исполнители убийств к уголовной ответственности не привлекались.