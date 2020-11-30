ВОЗ отметила замедление распространения коронавируса впервые с сентября
Темпы заражения коронавиурсом в мире замедлились впервые с сентября, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге. Трансляция велась в Twitter пресс-службы организации.
«На прошлой неделе было первое снижение количества новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения числа заражений в Европе», — сказал Гебрейесус. По его словам, этого удалось достичь благодаря принятым по всему миру ограничительным мерам.
В то же время глава ВОЗ призвал не относиться легкомысленно к этой информации, так как ситуация в любой момент может вновь пойти по негативному сценарию.
В середине ноября Гебрейесус заявил, что системы здравоохранения в Европе и в США истощены борьбой с коронавирусом, а медики «вымотаны». Ряд европейских стран в связи с этим в октябре-ноябре ввел повторные карантины. До этого в ВОЗ отмечали, что за ноябрь общий прирост заражений превысил количество случаев за первые полгода пандемии.
В целом в мире, по данным ВОЗ на 30 ноября, зарегистрировано 62 363 527 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 1 456 687 - летальные. За сутки зарегистрировано 496 892 случая. Лидером по числу заражений является США — более 26,4 млн случаев, в странах ЕС — 18,6 млн.