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ВОЗ отметила замедление распространения коронавируса впервые с сентября

Ведомости

Темпы заражения коронавиурсом в мире замедлились впервые с сентября, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге. Трансляция велась в Twitter пресс-службы организации.

«На прошлой неделе было первое снижение количества новых случаев в мире с начала сентября из-за снижения числа заражений в Европе», — сказал Гебрейесус. По его словам, этого удалось достичь благодаря принятым по всему миру ограничительным мерам.

В то же время глава ВОЗ призвал не относиться легкомысленно к этой информации, так как ситуация в любой момент может вновь пойти по негативному сценарию.

В середине ноября Гебрейесус заявил, что системы здравоохранения в Европе и в США истощены борьбой с коронавирусом, а медики «вымотаны». Ряд европейских стран в связи с этим в октябре-ноябре ввел повторные карантины. До этого в ВОЗ отмечали, что за ноябрь общий прирост заражений превысил количество случаев за первые полгода пандемии.

В целом в мире, по данным ВОЗ на 30 ноября, зарегистрировано 62 363 527 подтвержденных случаев COVID-19, из которых 1 456 687 - летальные. За сутки зарегистрировано 496 892 случая. Лидером по числу заражений является США — более 26,4 млн случаев, в странах ЕС — 18,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных