ВОЗ отметила замедление распространения коронавируса впервые с сентября

В середине ноября Гебрейесус заявил, что системы здравоохранения в Европе и в США истощены борьбой с коронавирусом, а медики «вымотаны». Ряд европейских стран в связи с этим в октябре-ноябре ввел повторные карантины. До этого в ВОЗ отмечали, что за ноябрь общий прирост заражений превысил количество случаев за первые полгода пандемии.