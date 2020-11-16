Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения в Европе и США

Также Гебрейесус отметил, что страны, которые никак не реагируют на пандемию, «играют с огнем». Последствиями этого являются «ненужные смерти и страдания», долгосрочные последствия для здоровья переболевших и лишняя нагрузка на медицинские системы, пояснил он.