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Глава ВОЗ заявил об истощении систем здравоохранения в Европе и США

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Системы здравоохранения стран Европы и США работают на грани истощения, заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Его речь опубликована на сайте ВОЗ.

«Сейчас мы крайне обеспокоены ростом числа случаев (заражения. — прим. ред.), наблюдаемым в некоторых странах. В частности, в Европе и Америке медработники и системы здравоохранения работают на грани истощения», — заявил он. 

Гебрейесус подчеркнул, что сотрудники медучреждений в разных странах на протяжении нескольких месяцев трудятся «на передовой». «Они вымотаны», — резюмировал гендиректор ВОЗ, добавив, что организация должна сделать все возможное для их защиты.

Также Гебрейесус отметил, что страны, которые никак не реагируют на пандемию, «играют с огнем». Последствиями этого являются «ненужные смерти и страдания», долгосрочные последствия для здоровья переболевших и лишняя нагрузка на медицинские системы, пояснил он.

Ранее ряд стран в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса ввели повторные карантины. Так поступили, в частности, Ирландия, Чехия, Словения, Германия, Франция, Бельгия и Греция. Украина, в свою очередь, ввела карантин выходного дня.

США лидируют в мире по числу жителей, заболевших COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, показатель превышает 11 млн случаев. Общее число жителей планеты, заразившихся коронавирусом, составляет более 54,6 млн человек. Из них более 1,3 млн скончались.

Ранее по теме: В ВОЗ заявили о неспособности вакцины остановить пандемию коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных