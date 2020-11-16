В ВОЗ заявили о неспособности вакцины остановить пандемию коронавируса
Вакцина от коронавируса неспособна оставить пандемию, она может помочь только в совокупности с другими мерами, написал на своей странице в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить наблюдение; проведение тестов, соблюдение изоляции и уход за заболевшими; отслеживание случаев контактов с заболевшими и их помещение на карантин; вовлечение сообществ; призыв людей к осторожности», — заявил он.
Гебрейесус подчеркнул, что при этом вакцина будет иметь важное значения для контроля над пандемией. Он выразил надежду, что ее появление сократит количество смертей в результате заболевания COVID-19 и разгрузит систему здравоохранения.
Также гендиректор ВОЗ добавил, что первые поставки вакцины будут ограниченными. Приоритет при вакцинации будет отдан людям из групп риска — медицинским работникам и пожилым людям.
Ранее Гебрейесус рассказал, что в мире разрабатывается более 200 вакцин от коронавируса. Первый в мире такой препарат был зарегистрирован в России 11 августа и получил название «Спутник V». В октябре также регистрацию получила вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона».
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразились более 54,5 млн жителей планеты. Из них более 1,3 млн в итоге скончались. Россия занимает четвертое место по числу заболевших COVID-19 жителей — 1 948 603, свидетельствуют данные оперштаба. Из них 1 453 849 человек выздоровело, 33 489 умерло, 461 265 переживают активную стадию заболевания.