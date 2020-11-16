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В ВОЗ заявили о неспособности вакцины остановить пандемию коронавируса

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Вакцина от коронавируса неспособна оставить пандемию, она может помочь только в совокупности с другими мерами, написал на своей странице в Twitter генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить наблюдение; проведение тестов, соблюдение изоляции и уход за заболевшими; отслеживание случаев контактов с заболевшими и их помещение на карантин; вовлечение сообществ; призыв людей к осторожности», — заявил он. 

Гебрейесус подчеркнул, что при этом вакцина будет иметь важное значения для контроля над пандемией. Он выразил надежду, что ее появление сократит количество смертей в результате заболевания COVID-19 и разгрузит систему здравоохранения.

Также гендиректор ВОЗ добавил, что первые поставки вакцины будут ограниченными. Приоритет при вакцинации будет отдан людям из групп риска — медицинским работникам и пожилым людям.

Ранее Гебрейесус рассказал, что в мире разрабатывается более 200 вакцин от коронавируса. Первый в мире такой препарат был зарегистрирован в России 11 августа и получил название «Спутник V». В октябре также регистрацию получила вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона».

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразились более 54,5 млн жителей планеты. Из них более 1,3 млн в итоге скончались. Россия занимает четвертое место по числу заболевших COVID-19 жителей — 1 948 603, свидетельствуют данные оперштаба. Из них 1 453 849 человек выздоровело, 33 489 умерло, 461 265 переживают активную стадию заболевания. 

Ранее по теме: ВОЗ допустила внесение «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных