В ВОЗ заявили о неспособности вакцины остановить пандемию коронавируса

«Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам все равно нужно будет продолжить наблюдение; проведение тестов, соблюдение изоляции и уход за заболевшими; отслеживание случаев контактов с заболевшими и их помещение на карантин; вовлечение сообществ; призыв людей к осторожности», — заявил он.