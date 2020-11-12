ВОЗ допустила внесение «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин

«ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Если продукт соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», — сообщили в пресс-службе ВОЗ.