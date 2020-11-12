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ВОЗ допустила внесение «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может внести «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если она будет соответствовать критериям, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.

«ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Если продукт соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», — сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Продолжительность исследования вакцины будет зависеть от ее качества. В ВОЗ не смогли уточнить, как быстро российский препарат может быть включен в список рекомендуемых.

Россия первой в мире, 11 августа, зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В российском Минздраве заявили об эффективности препарата в более 90% случаев.

Ранее по теме: Медведев допустил включение вакцинации от коронавируса в календарь прививок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных