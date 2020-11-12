ВОЗ допустила внесение «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может внести «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если она будет соответствовать критериям, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.
«ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Если продукт соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты», — сообщили в пресс-службе ВОЗ.
Продолжительность исследования вакцины будет зависеть от ее качества. В ВОЗ не смогли уточнить, как быстро российский препарат может быть включен в список рекомендуемых.
Россия первой в мире, 11 августа, зарегистрировала собственную вакцину от коронавируса «Спутник V». Производство препарата началось 15 августа. В данный момент проходят пострегистрационные испытания вакцины, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев. В российском Минздраве заявили об эффективности препарата в более 90% случаев.