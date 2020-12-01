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Пушкинский музей назвал причину смерти Ирины Антоновой

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Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет после заражения коронавирусом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.

«У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован. Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз», — говорится в сообщении.

О смерти Антоновой стало известно ранее сегодня. Более 50 лет, с 1961 по 2013 гг., она занимала пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина. Затем ее назначили президентом учреждения.

За свою деятельность Антонова была удостоена ряда наград. Она также является лауреатом Государственной премии, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», академиком Российской академии художеств (РАХ) и Российской академии образования и заслуженным деятелем искусств РСФСР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных