Пушкинский музей назвал причину смерти Ирины Антоновой
Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова умерла в возрасте 98 лет после заражения коронавирусом, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу музея.
«У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован. Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз», — говорится в сообщении.
О смерти Антоновой стало известно ранее сегодня. Более 50 лет, с 1961 по 2013 гг., она занимала пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина. Затем ее назначили президентом учреждения.
За свою деятельность Антонова была удостоена ряда наград. Она также является лауреатом Государственной премии, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», академиком Российской академии художеств (РАХ) и Российской академии образования и заслуженным деятелем искусств РСФСР.