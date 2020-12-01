Аналитики назвали долю отказавшихся от выплаты премий работодателей
Большинство – 62% – работодателей в России отказались от выплаты премий сотрудникам по итогам года, к такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру». В опросе участвовали 1500 респондентов из всех регионов страны.
«62% опрошенных представителей бизнеса отметили, что в этом году решили вовсе отказаться от премирования работников», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.
Выплачивать премии по итогам года всем сотрудникам планируют 13% компаний, части сотрудников – 25%. В «Работе.ру» отметили, что годом ранее планировали выплачивать премии почти половина участвовавших в опросе компаний.
Ранее сервис сообщил, что большинство российских работодателей – 66% – намерены отказаться от новогоднего корпоратива в 2020 г. Планируют провести корпоратив 34% респондентов.