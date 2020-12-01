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Аналитики назвали долю отказавшихся от выплаты премий работодателей

Ведомости

Большинство – 62% – работодателей в России отказались от выплаты премий сотрудникам по итогам года, к такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру». В опросе участвовали 1500 респондентов из всех регионов страны.

«62% опрошенных представителей бизнеса отметили, что в этом году решили вовсе отказаться от премирования работников», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Выплачивать премии по итогам года всем сотрудникам планируют 13% компаний, части сотрудников – 25%. В «Работе.ру» отметили, что годом ранее планировали выплачивать премии почти половина участвовавших в опросе компаний.

Ранее сервис сообщил, что большинство российских работодателей – 66% – намерены отказаться от новогоднего корпоратива в 2020 г. Планируют провести корпоратив 34% респондентов.

Ранее по теме: Работодатели экономят на зарплатах, ожидая второй волны коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных