Мурашко назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в двух регионах
Ситуация с количеством мест в больницах для пациентов с коронавирусом является наиболее тревожной в Калининградской области и Санкт Петербурге, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в пяти субъектах Российской Федерации. Наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург», — сказал Мурашко.
По словам главы ведомства, всего в России на данный момент развернуто 276 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Из них свободна каждая пятая — 21%. Ранее Мурашко докладывал Мишустину, что большинство заразившихся коронавирусом — 79% — проходит лечение на дому.
Также министр здравоохранения отметил, что за последний месяц в России выросло число пациентов с COVID-19, которым нужна реанимационная помощь. Однако дефицита таких мест нет, подчеркнул Мурашко.
По данным оперативного штаба на 1 декабря, за время пандемии коронавирусом заразились 2 322 056 россиян. Из них 478 125 болеют COVID-19 в данный момент, 40 464 человека умерли. Суточный прирост граждан с выявленным коронавирусом составил 26 402, смертей — 569, что является максимальным значением за весь период.