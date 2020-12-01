Мурашко назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в двух регионах

Ситуация с количеством мест в больницах для пациентов с коронавирусом является наиболее тревожной в Калининградской области и Санкт Петербурге, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».