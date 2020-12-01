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Мурашко назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в двух регионах

Ведомости

Ситуация с количеством мест в больницах для пациентов с коронавирусом является наиболее тревожной в Калининградской области и Санкт Петербурге, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». 

«Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в пяти субъектах Российской Федерации. Наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург», — сказал Мурашко.

По словам главы ведомства, всего в России на данный момент развернуто 276 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Из них свободна каждая пятая — 21%. Ранее Мурашко докладывал Мишустину, что большинство заразившихся коронавирусом — 79% — проходит лечение на дому.

Также министр здравоохранения отметил, что за последний месяц в России выросло число пациентов с COVID-19, которым нужна реанимационная помощь. Однако дефицита таких мест нет, подчеркнул Мурашко.

По данным оперативного штаба на 1 декабря, за время пандемии коронавирусом заразились 2 322 056 россиян. Из них 478 125 болеют COVID-19 в данный момент, 40 464 человека умерли. Суточный прирост граждан с выявленным коронавирусом составил 26 402, смертей — 569, что является максимальным значением за весь период. 

Ранее по теме: Мурашко сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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