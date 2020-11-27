Мурашко сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом в России

24 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире зафиксировано 24 случая повторного заражения коронавирусом, в России — ни одного. По ее словам, уровень антител к коронавирусу у переболевшего им человека может снизиться, но они не могут исчезнуть.