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Мурашко сообщил о повторных случаях заражения коронавирусом в России

Ведомости

Повторные случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в России, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.  

«Есть, они были опубликованы», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

24 ноября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире зафиксировано 24 случая повторного заражения коронавирусом, в России — ни одного. По ее словам, уровень антител к коронавирусу у переболевшего им человека может снизиться, но они не могут исчезнуть.

В сентябре глава республики Тува Шолбан Кара-Оол сообщил о повторном заражении коронавирусом. В Минздраве объяснили возможность повторного заражения особенностями иммунной системы конкретного человека и подчеркивали, что это крайне редкое явление. Позже повторно заразился коронавирусом глава Бийска Александр Студеникин.

Ранее по теме: Попова заявила о невозможности исчезновения антител к коронавирусу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных