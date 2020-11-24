Попова заявила о невозможности исчезновения антител к коронавирусу
Уровень антител к коронавирусу у переболевшего им человека может снизиться, но они не могут исчезнуть, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
«Они никуда не могут исчезнуть. Может снижаться их уровень», — сказала Попова. Она отметила, что при каждой встрече с коронавирусом в организме возникает иммунный ответ. Одна из функций иммунитета – «запоминать эту встречу», чтобы в следующий раз быстро уничтожить возбудитель заболевания.
В мире зафиксировано 24 случая повторного заражения коронавирусом, в России — ни одного. Пока неизвестно, какая концентрация антител необходима для защиты от COVID-19, рассказала глава ведомства.
По данным ученых из медицинской школы Ирана Маунт-Синай в Нью Йорке, Антитела к коронавирусу у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой или средней форме, сохраняются в течение пяти месяцев. Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у пациента от трех до шести месяцев в зависимости от физиологических особенностей человека и степени тяжести перенесенного заболевания.