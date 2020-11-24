Попова заявила о невозможности исчезновения антител к коронавирусу

По данным ученых из медицинской школы Ирана Маунт-Синай в Нью Йорке, Антитела к коронавирусу у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой или средней форме, сохраняются в течение пяти месяцев. Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у пациента от трех до шести месяцев в зависимости от физиологических особенностей человека и степени тяжести перенесенного заболевания.