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Попова заявила о невозможности исчезновения антител к коронавирусу

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Уровень антител к коронавирусу у переболевшего им человека может снизиться, но они не могут исчезнуть, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

«Они никуда не могут исчезнуть. Может снижаться их уровень», — сказала Попова. Она отметила, что при каждой встрече с коронавирусом в организме возникает иммунный ответ. Одна из функций иммунитета – «запоминать эту встречу», чтобы в следующий раз быстро уничтожить возбудитель заболевания.

В мире зафиксировано 24 случая повторного заражения коронавирусом, в России — ни одного. Пока неизвестно, какая концентрация антител необходима для защиты от COVID-19, рассказала глава ведомства.

По данным ученых из медицинской школы Ирана Маунт-Синай в Нью Йорке, Антитела к коронавирусу у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой или средней форме, сохраняются в течение пяти месяцев. Ранее директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у пациента от трех до шести месяцев в зависимости от физиологических особенностей человека и степени тяжести перенесенного заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных