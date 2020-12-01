Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

«Всю свою жизнь Ирина Антонова вдохновенно служила отечественной культуре, была великим подвижником, энтузиастом и просветителем. За годы неустанной и востребованной работы она внесла поистине уникальный личный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, в сбережение бесценного исторического, духовного наследия человечества. По праву снискала высочайшее профессиональное и общественное признание», — отметил Путин.