Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина Ирины Антоновой, сообщила пресс-служба Кремля.
«Всю свою жизнь Ирина Антонова вдохновенно служила отечественной культуре, была великим подвижником, энтузиастом и просветителем. За годы неустанной и востребованной работы она внесла поистине уникальный личный вклад в развитие музейного дела в нашей стране, в сбережение бесценного исторического, духовного наследия человечества. По праву снискала высочайшее профессиональное и общественное признание», — отметил Путин.
Ирина Антонова скончалась сегодня в возрасте 98 лет после заражения коронавирусом. Более 50 лет, с 1961 по 2013 гг., она занимала пост директора музея изобразительных искусств им. Пушкина. Затем ее назначили президентом учреждения.
За свою деятельность Антонова была удостоена ряда наград. Она также является лауреатом Государственной премии, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», академиком Российской академии художеств (РАХ) и Российской академии образования и заслуженным деятелем искусств РСФСР.