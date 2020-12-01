Гидрометцентр назвал прошедшую осень рекордно теплой
Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за весь период метеонаблюдений, побив рекорд 1974 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
«В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой теплой в истории, то есть за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 г.», — сказал Вильфанд, отметив, что до этого самая теплая осень в Москве была в 1974 г. По его словам, средняя температура осенью в Москве составила +8,4 градуса Цельсия.
Вильфанд также сообщил, что со 2 декабря температура понизится до отрицательных значений. Умеренно морозная, преимущественно бесснежная погода будет наблюдаться всю первую декаду декабря, добавил он.
В апреле Вильфанд заявил, что текущий год с вероятностью 99% войдет в пятерку самых жарких. Температуры повышаются уже 25 лет подряд, это говорит о глобальном потеплении и связано с устойчивым ростом содержания парниковых газов в атмосфере, пояснил он.