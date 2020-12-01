Гидрометцентр назвал прошедшую осень рекордно теплой

«В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой теплой в истории, то есть за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 г.», — сказал Вильфанд, отметив, что до этого самая теплая осень в Москве была в 1974 г. По его словам, средняя температура осенью в Москве составила +8,4 градуса Цельсия.