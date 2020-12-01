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Гидрометцентр назвал прошедшую осень рекордно теплой

Ведомости

Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за весь период метеонаблюдений, побив рекорд 1974 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В Гидрометцентре посчитали, что в Москве эта осень стала самой теплой в истории, то есть за весь период метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 г.», — сказал Вильфанд, отметив, что до этого самая теплая осень в Москве была в 1974 г. По его словам, средняя температура осенью в Москве составила +8,4 градуса Цельсия.

Вильфанд также сообщил, что со 2 декабря температура понизится до отрицательных значений. Умеренно морозная, преимущественно бесснежная погода будет наблюдаться всю первую декаду декабря, добавил он.

В апреле Вильфанд заявил, что текущий год с вероятностью 99% войдет в пятерку самых жарких. Температуры повышаются уже 25 лет подряд, это говорит о глобальном потеплении и связано с устойчивым ростом содержания парниковых газов в атмосфере, пояснил он.

Ранее по теме: Гидрометцентр предрек один из самых жарких годов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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