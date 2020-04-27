Гидрометцентр предрек один из самых жарких годов

Текущий год с вероятностью 99% войдет в пятерку самых жарких лет, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в приземном слое воздуха (на расстоянии 2 м от поверхности земли) может не достигнуть рекордных значений, но, безусловно, будет высокой.