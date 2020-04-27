Гидрометцентр предрек один из самых жарких годов
Текущий год с вероятностью 99% войдет в пятерку самых жарких лет, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в приземном слое воздуха (на расстоянии 2 м от поверхности земли) может не достигнуть рекордных значений, но, безусловно, будет высокой.
Температуры повышаются уже пять пятилетий подряд, добавил Вильфанд. Это говорит о глобальном потеплении и связано с устойчивым ростом содержания парниковых газов в атмосфере, пояснил он.
16 апреля американское Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщило, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, пишет USA Today. Первые три месяца этого года уже стали вторыми самыми жаркими в истории, уступив только 2016 г., заметили специалисты.