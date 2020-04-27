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Гидрометцентр предрек один из самых жарких годов

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Текущий год с вероятностью 99% войдет в пятерку самых жарких лет, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура в приземном слое воздуха (на расстоянии 2 м от поверхности земли) может не достигнуть рекордных значений, но, безусловно, будет высокой.

Температуры повышаются уже пять пятилетий подряд, добавил Вильфанд. Это говорит о глобальном потеплении и связано с устойчивым ростом содержания парниковых газов в атмосфере, пояснил он.

16 апреля американское Национальное управление по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) сообщило, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории, пишет USA Today. Первые три месяца этого года уже стали вторыми самыми жаркими в истории, уступив только 2016 г., заметили специалисты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных