Маск рассказал о своем заболевании коронавирусом

При этом ранее он говорил, что его тесты на COVID-19 давали противоречивые результаты: в течение одного дня результаты двух тестирований оказались отрицательными, а двух — положительными. Маск использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.