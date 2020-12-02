Маск рассказал о своем заболевании коронавирусом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что переболел коронавирусом, передает «РИА Новости». Об этом предприниматель рассказал на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.
При этом ранее он говорил, что его тесты на COVID-19 давали противоречивые результаты: в течение одного дня результаты двух тестирований оказались отрицательными, а двух — положительными. Маск использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.
В ходе конференции министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что ранее он обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac.
«Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться», — сказал Шпан.
«Ну, у меня уже был COVID, так что…», — ответил Маск.
В настоящее время автопроизводитель Tesla работает над установками для производства РНК для компании CureVac, РНК используется при производстве вакцины от коронавируса.