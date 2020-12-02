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Маск рассказал о своем заболевании коронавирусом

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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что переболел коронавирусом, передает «РИА Новости». Об этом предприниматель рассказал на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

При этом ранее он говорил, что его тесты на COVID-19 давали противоречивые результаты: в течение одного дня результаты двух тестирований оказались отрицательными, а двух — положительными. Маск использовал одни и те же экспресс-тесты на антиген коронавируса компании Becton, Dickinson and Co.

В ходе конференции министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что ранее он обсудил с Маском пандемию коронавируса и участие дочерней компании Tesla в производстве вакцины от CureVac.

«Я очень рад видеть подобную вовлеченность. Однако я прочитал, что сам Илон Маск не намерен вакцинироваться», — сказал Шпан.

«Ну, у меня уже был COVID, так что…», — ответил Маск.

В настоящее время автопроизводитель Tesla работает над установками для производства РНК для компании CureVac, РНК используется при производстве вакцины от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных