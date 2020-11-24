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Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей мира

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, опередив основателя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,7 млрд. 

Агентство оценивает состояние Маска в $127,9 млрд. За год оно увеличилось на $100,3 — больше, чем у кого-либо еще в рейтинге, рассчитываемом в реальном времени.

Первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Amazon Джефф Безос — $182 млрд, третье место занял Гейтс — его состояние оценивается в $128 млрд. На четвертом месте — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием $105 млрд, на пятом — основатель Facebook Марк Цукерберг — $102 млрд.

В рейтинге миллиардеров Forbes Маск ($110,4 млрд) занимает четвертое место. В первую тройку богатейших людей мира по версии журнала входят Безос ($181,3 млрд), глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,4 млрд) и Гейтс ($118,5 млрд). Ранее Маск обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg и Forbes. Тогда основатель Tesla занял третье место в рейтинге Bloomberg и четвертое — в рейтинге Forbes. Bloomberg оценивает состояние Цукерберга в $102 млрд, Forbes — в $98,6 млрд.

Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 24 ноября они подорожали на 6,78%, достигнув отметки $523,2 за бумагу, следует из данных биржи. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.

Ранее по теме: Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных