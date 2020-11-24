Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей мира

В рейтинге миллиардеров Forbes Маск ($110,4 млрд) занимает четвертое место. В первую тройку богатейших людей мира по версии журнала входят Безос ($181,3 млрд), глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,4 млрд) и Гейтс ($118,5 млрд). Ранее Маск обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg и Forbes. Тогда основатель Tesla занял третье место в рейтинге Bloomberg и четвертое — в рейтинге Forbes. Bloomberg оценивает состояние Цукерберга в $102 млрд, Forbes — в $98,6 млрд.