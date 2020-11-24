Маск поднялся на второе место в списке богатейших людей мира
Агентство оценивает состояние Маска в $127,9 млрд. За год оно увеличилось на $100,3 — больше, чем у кого-либо еще в рейтинге, рассчитываемом в реальном времени.
Первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Amazon Джефф Безос — $182 млрд, третье место занял Гейтс — его состояние оценивается в $128 млрд. На четвертом месте — глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием $105 млрд, на пятом — основатель Facebook Марк Цукерберг — $102 млрд.
В рейтинге миллиардеров Forbes Маск ($110,4 млрд) занимает четвертое место. В первую тройку богатейших людей мира по версии журнала входят Безос ($181,3 млрд), глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($140,4 млрд) и Гейтс ($118,5 млрд). Ранее Маск обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg и Forbes. Тогда основатель Tesla занял третье место в рейтинге Bloomberg и четвертое — в рейтинге Forbes. Bloomberg оценивает состояние Цукерберга в $102 млрд, Forbes — в $98,6 млрд.
Состояние Маска увеличилось на фоне роста стоимости акций Tesla. К закрытию торгов 24 ноября они подорожали на 6,78%, достигнув отметки $523,2 за бумагу, следует из данных биржи. В августе бумаги производителя электромобилей обновили исторический максимум, подорожав на 11%. Их стоимость превысила $1,8 тыс.